Билеты в цирк-шапито в Москве продают за миллиард рублей

В Москве продают билеты за миллиард рублей на представление цирка-шапито «Приключения Бабы Яги в цирке». Соответствующие предложения появились в афише одного из сервисов по продаже онлайн-билетов.

На интерактивной рассадке одного из сервисов по продаже билетов видно, что на представление осталось всего четыре места. Все они расположены в четвертом ряду в секторе B. Стоимость каждого из билетов составляет миллиард рублей. При этом сервис предлагает кэшбек до 15%. Представление начинается 31 января в 19:00 (мск).

Причем, судя по другим агрегаторам по продаже билетов, средняя стоимость представления в цирке-шапито составляет всего 1500 рублей. Сама постановка является новогодней. Зрителям предлагают окунуться в волшебную фантазию со сказочными персонажами.