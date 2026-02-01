В ночь на 2 января в Подмосковье ожидается минус 26 градусов

В столичном регионе в ночь с 1 на 2 февраля столбики термометров могут упасть до минус 26 градусов.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

"На фоне облачности с прояснениями столбики термометров в Москве могут показать грядущей ночью от минус 21 до минус 23 градусов, по области - до минус 26 градусов", - сообщил собеседник агентства.

В столице ночью возможен небольшой снег, а по области - умеренный.

Днем 2 февраля тоже, вероятно, будет небольшой снег при облачной погоде. В Москве прогнозируется 14-16 градусов мороза, в Подмосковье - минус 18-19 градусов.

В Гидрометцентре также напомнили, что до 23:00 мск 3 февраля в Москве и области действует оранжевый погодный уровень. Он предупреждает об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба из-за аномально холодной погоды.