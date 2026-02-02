Аномальные морозы в Центральной России сохранятся до 6 февраля

В Центральную Россию пришли суровые морозы, которые останутся здесь как минимум до пятницы, 6 февраля. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Так, прошедшей ночью столбик минимального термометра на опорной московской метеостанции ВДНХ показал минус 20,5 градуса, в Тушино - минус 21,8 градуса, а на Балчуге - минус 19,5 градуса.

"Климатическая ночная норма февраля составляет минус 11,1 градуса", - уточнил Тишковец.

В Подмосковье под утро температура воздуха составила от 19,6 градуса мороза (в Талдоме) до 26,3 градуса мороза (в Серпухове).

"Аномальные морозы сохранятся до пятницы включительно, после чего в выходные стужа отступит и температурный фон вернется в климатическое русло", - отметил метеоролог.