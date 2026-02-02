Маск заявил, что боролся за публикацию файлов Эпштейна как никто другой

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск в соцсети X заявил, что он, как никто другой, "боролся за полное обнародование" файлов скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. По словам бизнесмена, он осознавал, что его начнут "безжалостно очернять", при том, что сам Маск никогда не посещал остров и вечеринки Эпштейна, а также не летал на его частном самолете "Лолита Экспресс".

"Тем не менее, невыносимая боль от обвинений в том, что я являюсь полной противоположностью себе, стоила того", - написал предприниматель.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе "большие объемы коммерческой порнографии", которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.