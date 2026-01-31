Прощание с пловцом Николаем Свечниковым прошло в Подмосковье в субботу, 31 января.

© Соцсети

Церемония прощания состоялась на Лайковском кладбище в Одинцове. Проводить спортсмена в последний путь пришли родные, близкие и друзья. Тело Свечникова было доставлено в Россию из Турции неделю назад, передает Telegram-канал Shot.

Николай Свечников исчез 24 августа 2025 года. Из трех тысяч участников заплыва в Босфорском проливе он единственный не вернулся к финишу. По словам супруги спортсмена, организаторы заплыва приступили к поискам лишь через 12 часов.

20 января в проливе нашли тело Свечникова. По данным журналистов, татуировки на теле совпали с наколками спортсмена.

О том, что на опознание тела отправится родственница Свечникова, «Вечерней Москве» рассказал друг спортсмена Николай, который организовывал его поиски. Он отказался раскрывать подробности того, где именно нашли тело.

Позже генконсульство России в Стамбуле сообщило, что ДНК-экспертиза подтвердила личность — им оказался российский пловец.