Названо самое холодное место на Земле

Метеостанция Кербо, расположенная в поселке Кербо Эвенкийского района Красноярского края, стала самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России.

В ведомстве уточнили, что на объекте была зафиксирована рекордно низкая температура, которая составила минус 48.5 градуса.

Второе и третье места в мировом рейтинге суточных температурных минимумов также заняли российские населенные пункты, пояснили в пресс-службе.

Так, на метеостанции Комака в Ленском улусе Якутии столбик термометра опустился до отметки минус 47.9 градуса. В поселке Шелагонцы Оленекского улуса был зафиксирован мороз в минус 47.3 градуса.

Ранее сообщалось, что метеорологи зафиксировали в Якутии аномальные морозы — температура упала до минус 51 градуса, затем до минус 56 градусов.