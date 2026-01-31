В России появилась новая профессия — уборщик машин. Эта услуга стала очень востребованной на фоне мощных снегопадов, пишет Telegram-канал «Пул N3».

В январе на российские города обрушились циклоны. За сутки в некоторых населенных пунктах выпадала практически месячная норма осадков.

«Сегодня разместил в домовом чате объявление о том, что могу расчистить снег вокруг машины и откопать машину за 3 тысячи рублей для своих соседей. И что вы думаете? Заявки полетели одна за одной», — рассказал представитель этой сезонной профессии.

Мужчина признался, что даже попросил отгул на основной работе и весь день чистил автомобили.

«У меня на сегодня было четыре заявки. А на завтра у меня уже есть пять заявок. Услуга оказалась очень популярной. В основном пользуются женщины, видимо, которым некому помочь это сделать», — уточнил горожанин.

По его словам, жена очень довольна, что он нашел такую подработку. Супруга посчитала, что за месяц, если снегопады продолжатся, муж сможет заработать порядка 450 тысяч рублей.