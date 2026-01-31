Анонсировано интервью с подорвавшей российского военкора террористкой

На телеканале «Россия 1» 1 февраля выйдет фильм журналиста Андрея Медведева «Предательство». В нем будет интервью с Дарьей Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденной за подрыв военного корреспондента Владлена Татарского. Выход картины в Telegram-канале анонсировала ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева.

«Не пропустите. В 23.00!» — написала она.

По словам Скабеевой, в фильме также расскажут о вербовке детей Вооруженными силами Украины для диверсий на территории России и последствиях их участия в террористической деятельности.

2 апреля 2023 года в кафе Петербурга Трепова вручила Татарскому подарок с бомбой. В результате взрыва он получил несовместимые с жизнью травмы. Трепова действовала по указанию украинских спецслужб.