Стало известно об отъезде жителей Херсона из города

Люди покидают подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсон из-за коммунальных проблем и репрессивного режима украинской администрации. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Люди продолжают уезжать, потому что жить в городе под военным контролем и с коммунальными сбоями становится все тяжелее", - сказал он.

Сальдо отметил, что администрация Украины занимается отчетностью и поддержанием военно-репрессивного режима, а не реальной помощью жителям.

20 января он заявил, что ситуация в Херсоне является крайне тяжелой, в городе остался один микрорайон с полноценным отоплением и водоснабжением.

До этого Сальдо говорил, что жители Херсона посещают Карантинный остров, несмотря на блокпост украинских военных.

По его словам, сегодня на остров можно попасть по автомобильному и железнодорожному мостам. Первый мост поврежден, и ездить по нему тяжело, однако возможно. Транспорт иногда проезжает туда. На этом мосту находится блокпост бойцов ВСУ, которые не пускают туда гражданских, сказал глава региона.