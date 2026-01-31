Россиянам рассказали о неожиданном поводе для больничного

Граждане России могут оформить больничный не только тогда, когда сам работающий заболел или получил травму, но и в случае, если члену его семьи, в том числе взрослому, необходим уход, рассказал юрист Александр Южалин. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, больничный, в частности, может быть выдан в случае необходимости ухода за другими, взрослыми членами семьи — например супругом, родителями, бабушкой.

«Сегодня оформить листок нетрудоспособности (больничный лист) можно не только тогда, когда сам работник заболел или получил травму, но и в случае, если члену семьи работника необходим уход», — уточнил юрист.

Южалин заметил, что больничный можно оформить в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет — на весь период его лечения в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медпомощи в стационаре.

Право на больничный есть и в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет — на весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ним в медицинской организации в стационаре, пояснил эксперт.

В остальных случаях, подчеркнул юрист, ухода за больным членом семьи при лечении в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности можно оформить на период, не превышающий 7 календарных дней по каждому случаю заболевания.

Ранее юрист Вадим Виноградов сообщил, что если ребенок заболел во время новогодних праздничных каникул, его родители сохраняют право на получение оплачиваемого больничного листа. Он добавил, что при расчете суммы выплаты берется средний заработок родителя.