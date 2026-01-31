Россиян предупредили об аномальных морозах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о начале длительного периода холодной погоды в Центральной России. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, похолодание начнётся в понедельник, 2 февраля, и продлится до конца следующей рабочей недели. Температура будет держаться на 8–13 градусов ниже климатической нормы.

Вильфанд пояснил, что причиной станет устойчивый антициклон над Скандинавией и Кольским полуостровом, который по своей восточной периферии будет направлять в регион холодный воздух из приполярных областей.