Главные сбывшиеся и ошибочные предсказания Ванги

Кто такая Ванга и чем она занималась Вангелия Пандева Гуштерова (урожденная Сурчева), известная всему миру как Ванга, родилась 31 января 1911 года в Струмице в бедной крестьянской семье. Когда девочке было три года, умерла ее мать. В 1923 году из-за финансовых трудностей семья переехала в село Ново-Село в Македонии. Жизнь Ванги трагически изменилась в 12 лет — она возвращалась с двоюродными сестрами домой и попала в ураган, который отбросил девочку далеко в поле. Ее нашли засыпанной землей и ветками, с глазами, полными песка. Семья Ванги не могла оплатить лечение, поэтому со временем она ослепла. Три года будущая предсказательница провела в Доме слепых в Сербии. Там ее научили готовить еду, читать и писать по азбуке Брайля. В учебном заведении Ванга познакомилась со слепым молодым человеком из состоятельной семьи и собиралась выйти за него замуж. Но свадьбе не суждено было состояться. После смерти мачехи ей пришлось вернуться в дом отца в Струмицу, чтобы вести хозяйство и помогать растить младших братьев и сестер. Позже Ванга все же встретила свою любовь. В 1942 году она вышла замуж за солдата Димитра Гуштерова и переехала в болгарский город Петрич, где и провела большую часть жизни. Предполагаемый дар ясновидящей, по некоторым свидетельствам, негативно сказывался на отношениях с супругом. За 20 лет брака у пары так и не появилось детей. Со временем Димитр начал злоупотреблять алкоголем и умер в возрасте 42 лет от цирроза печени. А Ванга усыновила мальчика и девочку — Димитра и Виолетту. Они дали клятву своей ясновидящей матери незадолго до ее смерти — никогда не давать интервью. Как Ванга начала делать предсказания Настоящий перелом в жизни слепой женщины из города Петрич наступил в начале Второй мировой войны — когда у нее якобы проявился дар ясновидения. В 1941 году, по рассказам Ванги, к ней явился таинственный образ — "светловолосый всадник", который сказал пророческие слова: "Скоро все перевернется в этом мире, много людей погибнет. Ты останешься здесь и будешь вещать о живых и мертвых. Не бойся! Я буду рядом, я всегда помогу тебе". Хотя предсказательница изначально хотела скрыть свой дар, чтобы ее не посчитали сумасшедшей, сделать это ей не удалось. Молва о Ванге распространилась по округе, а позже — за пределы Болгарии. С тех пор скромный дом Ванги превратился в место последней надежды для сотен и тысяч людей. К ней потянулись матери, жены и сестры, чьи сыновья, мужья и братья пропали без вести на фронтах. Отчаявшиеся родственники приходили с одним вопросом: жив ли их близкий человек? Согласно многочисленным свидетельствам, Ванга с пугающей точностью могла определить судьбу солдата. В 1942 году слава Ванги достигла такого масштаба, что к ней за советом прибыл сам царь Болгарии Борис III. Легенда гласит, что она предсказала ему скорую кончину — через год правитель ушел из жизни. После Второй мировой войны предполагаемыми способностями Ванги заинтересовалось государство. В 1967 году ее приняли на государственную службу в Болгарский Институт суггестологии с зарплатой 200 левов в месяц (по другим источникам — 200 долларов). Визит к ней для граждан социалистических государств стоил 10 левов, а для граждан западных стран — до 50 долларов, хотя до этого она принимала людей бесплатно. Критики Ванги считают, что она приносила огромные доходы своим популяризаторам и спецслужбам Болгарии, став их "золотой курочкой". По другой теории, ее продвигала семья генсека Тодора Живкова, с дочерью которого, Людмилой, у провидицы были почти родственные отношения. В Болгарии, по некоторым данным, даже существует выражение: "Ванга – это болгарская нефть". Скептики утверждают, что вокруг ясновидящей якобы работала целая сеть осведомителей, которые наводили справки о ее известных клиентах. Главные "сбывшиеся" предсказания Ванги Ванге приписывают предсказания многих знаковых событий, которые впоследствии сбылись. При этом все ее пророчества были туманными и их смысл зависел от интерпретации. Провидица не вела дневников — слова задокументировали последователи уже после ее смерти. ~Гибель подводной лодки "Курск"~ Одно из самых известных пророчеств, приписываемых болгарской ясновидящей, — гибель подлодки "Курск". Ее Ванга якобы предсказала в 1980 году. Но тогда все подумали, что она говорит о затоплении целого города. В августе 2000 года атомная подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. ~Теракт 11 сентября 2001 года~ Считается, что Ванга якобы "увидела" подрыв башен-близнецов в Нью-Йорке задолго до этого события, в 1989 году. ~Смерть принцессы Дианы~ Жуткое пророчество относительно судьбы принцессы Дианы Ванга якобы сделала прямо в день ее свадьбы, 29 июля 1981 года. Во время трансляции торжества провидица сказала: "Эта свадьба убьет девочку... Мы умрем вместе... она услышит о моей смерти, но мы умрем вместе". Принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года, через год и 20 дней после смерти провидицы. Критики отмечают, что подобные туманные формулировки могли быть привязаны к событию задним числом. ~Убийство Джона Кеннеди~ Согласно распространенной в СМИ версии, Ванга предупредила 35-го президента США о готовящемся на него покушении за несколько месяцев. Американский лидер якобы прислушался к ее словам и усилил охрану, но это его не спасло. Провидица обещала рассказать вдове Кеннеди Жаклин, кто на самом деле убил ее мужа. Но бывшую первую леди якобы не пустили к Ванге, чтобы не раскрыть правду. Как и во многих других случаях, официальных записей этого предсказания, сделанных до ноября 1963 года, не существует. Информация о том, что Ванга "видела" смерть Кеннеди, стала массово распространяться уже после его гибели. ~Перестройка~ Исследователи и близкие провидицы утверждают, что в 1979 году она произнесла: "Мир изменится через 6 лет. Старые вожди уйдут. Придет новый человек". Ровно через шесть лет, в 1985 году, Михаил Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС, что ознаменовало начало реформ и эпохи Перестройки. Когда Горбачев уже возглавлял страну как Генеральный секретарь ЦК КПСС, Ванга предрекла ему еще более высокий статус. Спустя три года он был избран первым и последним президентом СССР, что формально сделало его главой государства, а не только партийным лидером. ~Пандемия коронавируса~ Согласно популярной интерпретации, Ванга предсказала пандемию в 1995 году, связав ее с "годом зеркала", когда наступит "год пяти двоек" (трактуемый как отсылка к дате 22.02.2022 или к 2020 году, где цифры также расположены симметрично). Также ей приписывают слова о болезни, которая "придет от "желтых" (что трактуют как Азию), и о том, что люди будут "падать прямо на улице и умирать". ~Убийство Индиры Ганди~ В 1969 году прорицательница якобы внезапно закричала, предсказывая гибель премьер-министра Индии Индиры Ганди: "Ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!". Спустя 15 лет Индиру Ганди застрелили ее же охранники. В день убийства она была в ярко-желтом сари, которое надела на запись интервью с британским драматургом Питером Устиновым. Незадолго до этого она сняла бронежилет. ~Смерть Сталина~ Незадолго до смерти советского вождя ясновидящая якобы сказала: "Большой человек с трубкой уйдет в мир иной. Мир станет добрее". Согласно легенде, предсказание стоило Ванге свободы — ее арестовали и посадили в болгарскую тюрьму, но через полгода, в марте 1953 года, Сталин и правда ушел из жизни. Тогда провидицу отпустили. ~Победа СССР над Германией~ Ванга была убеждена, что СССР победит в Великой Отечественной войне. "Держава, что напала на великую Россию, войну проиграет", — сказала прорицательница в разговоре с болгарским солдатом. По слухам, сам Гитлер приходил к ясновидящей, и она предсказала ему поражение в войне, если он не оставит Россию. Однако документальных подтверждений этой встречи нет, и большинство историков считают это вымыслом. Несбывшиеся предсказания Ванги Если какие-то заявления болгарской провидицы соотнести со значимыми событиями, выяснится, что некоторые ее предсказания оказались ложными. Ванге приписывают целый ряд чрезвычайно конкретных и мрачных прогнозов на 2010-е годы, которые, к счастью, так и остались фантазией. ~Начало Третьей мировой войны~ По заявлениям прорицательницы, Третья мировая война должна была начаться в 2010 году и закончиться в 2014-м. Она утверждала, что люди будут применять ядерное, а потом и химическое оружие. ~Радиоактивная пустошь~ Ванга якобы предрекала, что в результате выпадения радиоактивных осадков в Северном полушарии в 2011 году погибнут все животные и растения, после чего начнется химическая война выживших европейцев с мусульманами. Этот апокалиптический сценарий также остался нереализованным. ~Эпидемия кожных болезней~ Следующим ударом для человечества, как считала ясновидящая, должна была стать эпидемия кожных болезней в 2014 году. Она предсказывала, что люди будут страдать от страшных гнойников, рака кожи и других кожных заболеваний. ~"Европа почти безлюдна"~ Ванга утверждала, что в результате масштабного конфликта (часто упоминается применение химического или ядерного оружия) население Европы резко сократится, а сам континент практически опустеет. По ее мнению, это должно было произойти в 2016 году. ~Нашествие инопланетян~ Еще одно важное событие, по мнению ясновидящей, должно произойти в 2026 году. Ванга прогнозировала, что именно в этом году человечество встретится с инопланетянами, которые нарушат ход крупного спортивного мероприятия. Сбудется ли это предсказание, мы узнаем только в ноябре 2026 года. Примечательно, что такие "предсказания" чаще всего публикуются в западных таблоидах, которые трактуют дату и "пророчество" по своему усмотрению. При этом племянница Ванги Красимира Стоянова утверждает, что в достоверной книге пророчеств контакт с инопланетянами описан лишь через 200 лет после жизни Ванги (то есть примерно в 2196 году). Предсказания Ванги для России на 2026 год Отдельная роль в предсказаниях Ванги отводилась России. Многие считают, что она предвосхитила Специальную военную операцию (СВО) на Украине. В конце 1990-х провидица сказала странные слова: "Порох придет — развяжет войну. Потом придет зеленый господарь — веселый, всем будет нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство". Под "Порохом" ясновидящая якобы подразумевала Петра Порошенко, которого действительно так называли, а в "зеленом господаре" можно увидеть нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, Ванге приписывают и другие прогнозы, касающиеся России в 2026 году. Эти послания официально не задокументированы и являются интерпретациями СМИ. Экономические испытания и внешнее давление. Согласно интерпретациям, Ванга предсказывала, что Россию ждут серьезные экономические трудности, вызванные как внутренними, так и внешними факторами. Она указывала на противодействие "внешних сил". Укрепление роли и "духовное пробуждение". Несмотря на трудности, в ее пророчествах подчеркивается, что роль России на мировой арене не ослабнет, а усилится. Ключевым моментом станет так называемое "духовное возрождение": в трудные времена народ обратится к глубинным национальным ценностям и укрепит понимание своей идентичности, что и станет главной силой для преодоления кризиса. Но стоит отметить неоднозначность трактовки политических прогнозов Ванги. В то время как одни источники говорят об усилении и обновлении России, западные таблоиды, такие как The Mirror, выдвигают версию о возможном приходе к власти "нового лидера" в 2026 году. Эта версия не находит отражения в русскоязычных источниках и выглядит как часть западного медийного нарратива. Почему люди верят в предсказания Болгарской ясновидящей нет в живых уже 30 лет, но это не мешает людям в век развития информационных технологий до сих пор верить в предсказания Ванги, ее "коллеги" Нострадамуса и других "пророков". Как объяснил "Газете.Ru" клинический психолог Павел Бирюков, это связано с тем, что людям психологически сложно жить в мире, который не поддается прогнозу. Вдобавок ко всему, в человеческую психику испокон веков вплетена склонность верить в сверхъестественное. Люди часто ищут причинно-следственные связи там, где их нет, — это явление называют "магическим мышлением". "Хочется привести пример из фильма "Интерстеллар", где в спальне у девочки на книжной полке стали странным образом выпадать книги, и она решила, что это происки привидения. Но папа, космический пилот, сказал ей использовать научный подход, собрать все данные и представить свое заключение. Благодаря этому совету героиня сделала важное открытие, повлиявшее на судьбу ее семьи и в целом человечества. Это очень верная метафора, она показывает ценность человеческого разума, сложность которого делает нашу жизнь лучше", - резюмировал эксперт.