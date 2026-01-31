Логистические цепи вооружённых сил Украины в Харьковской области оказались практически полностью парализованы из-за сильного снегопада.

© Московский Комсомолец

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, коммунальные службы не справляются с расчисткой дорог от снега и льда, поскольку практически всех водителей спецтехники принудительно мобилизовали в армию. Это привело к критическому сбою в снабжении украинских войск в регионе.

"Из-за погодных условий практически полностью парализована логистика ВСУ из Харькова", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что дроноводы «Рубикона» не оставили шансов боевикам ВСУ.