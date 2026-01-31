Названо число въехавших в Россию украинцев

Свыше 25 тысяч граждан Украины пересекли государственную границу России с начала 2025 года. Такие данные статистики приводит информагентство ТАСС.

Согласно материалам, общее число въехавших составило 25 352 человека. Подавляющее большинство из них — 23 867 человек — указали частную цель визита.

Более одной тысячи украинцев указали деловые цели, 103 человека — туризм. Основным способом въезда стало авиасообщение. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, число въезжающих сократилось на 38 тысяч человек.

