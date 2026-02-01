Осужденная на 27 лет Трепова* рассказала, как примкнула к оппозиции

Осужденная на 27 лет за теракт в Санкт-Петербурге Дарья Трепова* рассказала, что не знает, каким образом примкнула к оппозиции. Фрагмент интервью журналиста ВГТРК Андрея Медведева с Треповой опубликован в Telegram-канале «Вестей».

Журналист спросил девушку, почему она хотела поехать на Украину волонтером, на что та ответила, что тогда считала Украину пострадавшей страной.

«Просто я так чувствовала», — сказала Трепова.

При этом она понимала, что теракт, целью которой был военкор Владлен Татарский, может обернуться большим тюремным сроком, однако все равно пошла на преступление.

После случившегося украинские кураторы сразу бросили ее, сказала Трепова.

Осужденная также попросила прощения у пострадавших во время теракта.

2 апреля 2023 года по заданию украинского куратора Трепова пришла на выступление Владлена Татарского в питерском кафе и подарила ему статуэтку, которая взорвалась. Татарский умер на месте, еще 52 человека пострадали.

*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ