В Запорожской области восстановили электроснабжение значительной части абонентов
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что энергетики восстановили электроснабжение значительной части ранее отключённых абонентов.
Об этом он написал в своём Telegram-канале, отметив, что ремонтно-восстановительные работы на сетях электроснабжения продолжаются.
«Остаётся часть отключённых абонентов в Днепрорудном и Васильевке», — добавил Балицкий.
По его словам, работы осложняются высокой активностью беспилотников.
Ранее губернатор сообщил, что энергетики восстановили электроснабжение в Пологовском и Михайловском муниципальных округах Запорожской области.