В Запорожской области восстановили электроснабжение

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что энергетики восстановили электроснабжение значительной части ранее отключённых абонентов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале, отметив, что ремонтно-восстановительные работы на сетях электроснабжения продолжаются.

«Остаётся часть отключённых абонентов в Днепрорудном и Васильевке», — добавил Балицкий.

По его словам, работы осложняются высокой активностью беспилотников.

Ранее губернатор сообщил, что энергетики восстановили электроснабжение в Пологовском и Михайловском муниципальных округах Запорожской области.