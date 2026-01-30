Российский город остался без тепла и воды в 40-градусный мороз

В городе Бодайбо Иркутской области отключили отопление и воду. О ситуации с теплоснабжением в своем Telegram-канале рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Без тепла и воды, как горячей, так и холодной, сидят жители более 140 домов, общеобразовательная и коррекционная школы. Всего отопления лишились 1,3 тысячи человек. Отключение в правительстве объяснили перемерзанием водовода, из-за чего вышли из строя четыре котельные.

Подачу ресурса приостановили в 40-градусный мороз. Даже при включенных обогревателях столбики термометров в квартирах не поднимаются выше 11 градусов. Подвоз воды к домам не организован, а стоимость пятилитровой бутыли в магазинах приближается к 400 рублей, возмущаются местные жители. Горожанам пришлось создать собственную группу поддержки, чтобы обеспечить нуждающихся водой.

В связи с отсутствием теплоснабжения на территории города введен режим повышенной готовности. К аварийным работам привлечена в том числе спецтехника МЧС и золотодобывающего предприятия. В Бодайбо на базе двух детских садов подготовили пункты временного размещения и питания, проводятся поквартирные обходы.

Ранее в 30-градусный мороз тепла лишились тысячи жителей Жуковского. Горячей воды и отопления в подмосковном городе не было на протяжении двух дней. Коммунальный коллапс затронул около 100 домов и начался из-за аварии на теплотрассе.