Кадыров пожал руку сенатору Совфеда после объявления кровной мести
Глава Чечни Рамзан Кадыров пожал руку сенатору Совфеда от Дагестана Сулейману Керимову после объявления кровной мести. Снимок с рукопожатием появился в Telegram-канале главы республики.
Политик написал под фотографией, что провел плодотворную встречу с Керимовым в Москве.
В октябре 2024 года Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и миллиардеру Керимову, а также двум депутатам Государственной Думы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову.
«Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на расправу с главой Чечни — прим. «Ленты.ру»)», — сказал тогда политик.