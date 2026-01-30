Кадыров пожал руку сенатору Совфеда после объявления кровной мести

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожал руку сенатору Совфеда от Дагестана Сулейману Керимову после объявления кровной мести. Снимок с рукопожатием появился в Telegram-канале главы республики.

Политик написал под фотографией, что провел плодотворную встречу с Керимовым в Москве.

«Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — добавил Кадыров.

В октябре 2024 года Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и миллиардеру Керимову, а также двум депутатам Государственной Думы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову.