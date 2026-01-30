Мужчину с обезьяньей оспой госпитализировали в Подмосковье

В Московской области врачи госпитализировали 29-летнего жителя столицы, который пожаловался на сыпь и плохое самочувствие. В Домодедовской больнице мужчине диагностировали обезьянью оспу.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 30 января, сообщил портал «МК».

— Сразу же были приняты меры для изоляции больного и предотвращения распространения вируса. Сейчас состояние пациента нормализовалось, он пошел на поправку, — передает портал.

21 января в СМИ появилась информация о том, что исследователи обнаружили в индийском штате Керала новый опасный штамм оспы обезьян Clade Ib, который отличается от других высокой вирулентностью и легко передается от человека к человеку. Ученые уточнили, что девять из десяти пациентов с подтвержденным диагнозом ранее ездили за рубеж.

10 января китайские специалисты выявили кластерную вспышку нового штамма вируса оспы обезьян Ib — ее источником стал иностранец, который проживал в Демократической Республике Конго. В Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили о выявлении четырех связанных случаев среди людей, у которых был тесный контакт с зараженным. У них нашли сыпь и герпес, которые носили относительно легкий характер.