Политическое наследие Владимира Жириновского вновь оказалось в центре внимания общественности. Его старые высказывания о неизбежности крупного международного конфликта с участием России и его завершении в 2026 году активно обсуждаются в сети, пишет МК в Новосибирске.

Задолго до начала специальной военной операции на Украине политик неоднократно заявлял, что вооружённое противостояние станет судьбоносным для мировой политики.

В своих прогнозах Жириновский рассматривал будущий кризис не как локальный, а как глубокий геополитический передел, вовлекающий интересы России, Европы и США. Он предрекал, что конфликт пройдёт через несколько острых фаз и станет серьёзным испытанием для западных альянсов, что приведёт к масштабным изменениям в мировой архитектуре. По его мнению, именно к 2026 году должен был наступить перелом, знаменующий завершение активной фазы противостояния.

Завершение конфликта, согласно видению политика, должно было послужить отправной точкой для переформатирования всей системы международных отношений. Жириновский говорил о неизбежном ослаблении прежних политических и экономических конструкций, перераспределении сфер влияния и пересмотре границ на постсоветском пространстве.

Сегодня эти прогнозы, сделанные за несколько лет до текущих событий, вызывают особый интерес как попытка стратегического предвидения в условиях высокой глобальной неопределённости.