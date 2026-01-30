В России решили стандартизировать закон о тишине

В России требуется унифицировать закон о режиме тишины в многоквартирных домах по ночам. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости высказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Действующее региональное законодательство депутат считает неэффективным. Количество жалоб на систематические нарушения не сократилось, несмотря на внесение поправок в соответствующий закон в 2014 году, когда вопрос был передан в ведение регионов. В то же время размер штрафа за первое нарушение в зависимости от субъекта варьируется от 500 до 5 тысяч рублей. Кошелев призывает привести санкции к единому стандарту. Также парламентарий предлагает не накладывать штраф за первое по счету нарушение.

Вместо взыскания Кошелев считает необходимым проводить разъяснительные работы за первое нарушение, за второе — составлять акт и выносить предупреждение, а за третье — направлять информацию участковому или в Госжилинспекцию, которые и будут привлекать шумного жильца к административной ответственности. С каждым разом сумма штрафа, по мнению депутата, должна увеличиваться. Размер первого штрафа должен ограничиваться 500 рублями — 2 тысячами рублей, второго — до 5 тысяч, третьего — до 10 тысяч, четвертого — до 20 тысяч, пятого — до 50 тысяч рублей либо рассмотреть арест на 15 суток.

Ранее россиянам рассказали, как правильно бороться с шумными соседями. Перед тем как обратиться в полицию, необходимо позаботиться о доказательствах — снимите на камеру или запишите аудио из собственной квартиры, чтобы слышался шум от соседей. Важно, чтобы на ролике были видны дата и время.