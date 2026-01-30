Впавшую в кому в Египте заслуженного учителя доставили в Татарстан

Удостоенная звания заслуженного педагога Татарстана женщина, пребывающая в коматозном состоянии после инцидента в Египте, была переведена в Республиканскую клиническую больницу. Информация об этом поступила из Министерства здравоохранения РТ.

В медицинское учреждение Татарстана сегодня поступила пациентка, транспортированная из Египта. В настоящее время она находится в реанимационном отделении, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Министерство здравоохранения РТ сообщило, что ведущие врачи региона оказывают ей всестороннюю медицинскую поддержку.

В начале января Ольга Гардиханова вместе с семьёй отправилась на отдых в Египет. В здании аэровокзала её внезапно настиг приступ, и она потеряла сознание. Экстренная госпитализация выявила у неё геморрагический инсульт. С тех пор она находится в состоянии комы, не приходя в сознание. Госпожа Гардиханова – уважаемый педагог с тридцатилетним опытом работы в Алексеевской средней школе, отмеченная почётным званием Республики Татарстан.