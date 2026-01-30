В преддверии годовщины со дня смерти Владимира Жириновского СМИ вспоминают его наиболее резонансные прогнозы о будущем России и переустройстве мира. Многие из них, основанные не на мистике, а на анализе глобальных процессов, нашли отражение в реальности, сообщает РИА Новости.

Возвращение Крыма и усиление Китая

Многие его предсказания, которые сам президент РФ Владимир Путин назвал аналитическими, а не мистическими, сбылись. Он точно предсказал возвращение Крыма в 2014 году, победу Барака Обамы в США и растущую глобальную роль Китая.

Возрождение трех империй

В 2019 году он предсказал возрождение трех держав на юге: российской, иранской и турецкой. Сегодня обе страны проводят независимую и активную региональную политику, что подтверждает его анализ.

Зеленский как последний президент Украины

Жириновский неоднократно заявлял, что Владимир Зеленский станет последним лидером Украины в ее существующих границах и формате, предрекая стране глубокий политический кризис.

Новый мировой порядок через прямые переговоры

Политик считал, что миропорядок будет переопределен не на многосторонних форумах, а в ходе прямых переговоров между лидерами России и США, которые, по его выражению, «сядут в Сочи и договорятся».

Жириновский предсказывал, что конфликт на Украине закончится в 2026 году

Записка о 2026 годе

В его архиве была обнаружена записка, в которой окончание конфликта на Украине и переустройство постсоветского пространства датировались 2026 годом, после чего мир должен был вступить в новую эру.