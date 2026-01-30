В России хотят запретить алкоголь в аэропортах

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш выступил с инициативой о полном запрете продажи алкоголя в российских аэропортах. Поводом стало увеличение количества авиапроисшествий, вызванных поведением пассажиров в состоянии опьянения.

Панеш сообщил, что инциденты регулярно приводят к срыву рейсов, возвращению самолетов к терминалам и многомиллионным убыткам авиакомпаний.

— Мы не можем мириться с этим беспорядком. Человек, поднявшийся на борт пьяным или пьющий во время полета, в первую очередь, угрожает общей безопасности, — объяснил депутат.

Он указал, что действующие штрафы в размере нескольких тысяч рублей неэффективны против злоупотребления алкоголем на борту самолета. В связи с этим он предложил повысить наказание за нарушение порядка и полностью прекратить торговлю алкогольной продукцией в аэропортах, включая зоны duty free и заведения.

Панеш заявил, что ограничение доступности алкоголя позволит значительно снизить количество происшествий и обеспечить безопасность всех участников воздушного путешествия.

Помимо штрафов и ареста, авиадебоширам грозит внесение в черный список авиакомпаний сроком до года, а также возмещение расходов перевозчика в случае вынужденной посадки. Однако даже эти меры пока не способны существенно изменить ситуацию. Поэтому депутаты рассматривают возможность введения жестких ограничений на доступ к алкоголю непосредственно в зоне аэровокзала, сообщает Life.ru.

