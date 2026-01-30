Священник пояснил, что нужно делать в течение 40 дней после потери близкого

Православный священник Владислав Береговой напомнил о традициях поминовения близких после их кончины. По его словам, важно посетить храм на третий, девятый и сороковой дни после смерти родственника и заказать там специальную службу — панихиду.

Желательно также лично присутствовать на службе, помолиться, сделать пожертвование продуктами.

— Если будет сложно их принести, то можно положить в ящик для пожертвований определенную сумму, — пояснил он.

Родственникам в течение сорока дней нужно читать псалмы и каноны по умершему человеку, приобрести необходимые книги можно в церковной лавке или скачать онлайн. Священник подчеркнул важность социальной активности в этот период: верующим желательно заниматься благотворительностью и подавать милостыню в память об усопшем, поскольку подобные поступки являются проявлением искренней заботы и любви к покойному, сообщает RT.

Личные вещи умершего не представляют никакой «мистической опасности», а решения о том, как с ними поступить, следует принимать спокойно, исходя из здравого смысла и сострадания. Священнослужители подчеркивают, что суеверный страх перед имуществом покойного не имеет отношения к христианской традиции.