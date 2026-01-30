Священник пояснил, что нужно делать в течение 40 дней после потери близкого

Традиционно после смерти близкого человека на третий, девятый и 40-й день в храме заказывают специальную службу под названием панихида, рассказал в беседе с RT православный священник Владислав Береговой.

Желательно на ней присутствовать, помолиться, принести продукты для пожертвований, продолжил священник.

«Если будет сложно их принести, то можно положить в ящик для пожертвований определённую сумму», — пояснил он.

Хорошо бы, чтобы близкие родственники в течение 40 дней читали Псалтирь по усопшему, добавил Береговой.

«Его можно купить или найти в интернете. Также можно читать в любой из этих дней Канон по единоумершему», — отметил он.

Собеседник добавил, что в течение 40 дней необходимо быть максимально социально активными.

«В том числе раздавать милостыню в память о родном человеке. Это проявление любви к усопшему, как и молитва», — подытожил он.

Ранее психолог Дарья Дугенцова объяснила, как правильно сообщать ребёнку о смерти.