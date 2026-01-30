Леус: январь 2026 года может войти в тройку самых влажных в этом веке

Январь 2026 года может войти в тройку самых влажных в XXI веке: в этом месяце выпало больше чем полторы месячные нормы осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

© Российская Газета

"Осадков выпало много, уже 83 миллиметра, это больше, чем полторы месячные нормы. По количеству осадков январь попадает в тройку самых влажных в XXI веке", - рассказал Михаил Леус.

А в плане морозов январь-2026 может оказаться на седьмой строчке в списке самых холодных вторых месяцев зимы XXI века.

Синоптик напомнил, что в настоящий момент в Москву пришли афанасьевские морозы, и эти выходные будут холодными, возможно, даже самыми холодными с начала зимы.

В ночь на субботу, 31 января, ожидается до 20 градусов мороза, днем будет -12…-14 градусов.

Воскресенье может стать самым холодным днем с начала зимы: ночью прогнозируется от 20 до 22 градусов мороза, в дневные часы - 15-17 холода.

В понедельник морозы слегка отпустят, погода будет облачной, с небольшим снегом. Ночью столбики термометров опустятся до -17…-19 градусов, днем покажут -12…-14 градусов.

Таким образом, в конце января зима в Москве обретет статус настоящей русской, морозной и снежной, и передаст эту эстафету февралю, добавил Михаил Леус.