В Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за морозов

В ближайшие выходные столбик термометра опустится в самом западном регионе страны до минус 23 градусов. Все силы и средства привели в режим повышенной готовности.

Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По его словам, похолодание может негативно повлиять на работу систем энергоснабжения и коммунальной инфраструктуры.

Глава региона поручил всем ответственным службам и ведомствам сформировать оперативные группы и незамедлительно реагировать на возможные аварии.

В главном управлении МЧС России по Калининградской области отметили, что с 29 января по 3 февраля среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на десять градусов. Дневные температуры в этот период будут держаться на отметке в минус 9-11 градусов, а ночью столбик термометра опустится ниже минус двадцати.

Калининградские синоптики прогнозируют, что зима будет удерживать свои позиции. Связано это с антициклоном, который завис над европейской частью России. Из-за него в регион хлынул холодный арктический воздух со стороны Карского моря.