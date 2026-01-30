Признанный нежелательным в России комик посмеялся над Дуровым

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России МВД признало нежелательным, высмеял основателя Telegram Павла Дурова. В видео, которое доступно на YouTube, он описал предпринимателя словами «дуб дубом».

Говоря на тему возраста и мироощущения, Мирзализаде отметил, что только в 33 года у него начало появляться чувство, что он стал «что-то понимать». При этом он добавил, что, смотря на более молодых людей, размышляет о том, что они пока мало успели сделать.

«Кто-то уже миллионерами становится, но это ни о чем не говорит. Ты можешь заработать деньги и быть дуб дубом. Ну посмотри: Паша Дуров. Явно человеку уже под сорок (основателю Telegram в 2025 году исполнился 41 год — Прим. «Ленты.ру»), но я до сих пор в нем человека не вижу», — сказал Мирзализаде.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор встретился с Дуровым. Он назвал предпринимателя братом и несгибаемой силой, стоящей за Telegram.