Запретный вкус: более трети россиян покупают продукты, которые им запрещали в детстве. Исследование Rambler&Co

Под ограничения чаще всего попадали сладости и фастфуд

© Нейросеть

Согласно опросу, проведенному медиахолдингом Rambler&Co и онлайн-ретейлером Самокат, список «запретных» продуктов заметно различается в зависимости от поколения. У россиян 18–35 лет чаще всего под ограничения попадал фастфуд – об этом сообщили 23% респондентов. Также в детстве им нередко отказывали в покупке сладких газированных напитков и соков (16%), чипсов и сухариков (16%), а также лапши быстрого приготовления (12%).

Среди опрошенных в возрасте 35–49 лет ограничения касались сладостей и быстрых перекусов – в первую очередь шоколада и конфет (15%), газировки и соков (13%), фастфуда (12%), жвачки (12%), а также пирожных и тортов (11%). У респондентов старше 50 лет под запретом чаще оказывались праздничные угощения: шоколад и конфеты (20%), пирожные и торты (15%), копчености и деликатесы (13%), а также мороженое (7%).

Вспоминая о причинах запретов, 27% участников опроса отмечают труднодоступность желанных товаров – деликатесов, фастфуда и сладостей. Еще 23% признаются, что их родители считали эти продукты недостаточно полезными. Среди прочих причин: опасения аллергической реакции и то, что «запретная» еда перебивала аппетит (по 13%). Реже всего запреты связывали с риском развития кариеса – эту причину указали 11%.

Опрошенные россияне признаются, что, будучи взрослыми, они активно приобретают продукты, которые были под запретом в детстве. Молодые респонденты 18–35 лет часто делают выбор в пользу фастфуда (15%), газировки и соков (13%), а также чипсов и снеков (12%). Аналитика Самоката подтверждает такую тенденцию: онлайн-ретейлер отмечает, что чипсы и быстрые перекусы входят в топ-3 самых популярных продуктов у аудитории до 35 лет, а спрос на эти позиции за последний год увеличился на 19% и 20% соответственно.

Респонденты от 35 до 49 лет отмечают, что во взрослом возрасте любят баловать себя шоколадом и конфетами (13%), мороженым (12%), а также колбасой, копченостями и деликатесами (по 11%). По данным Самоката, за последний год спрос на мороженое среди этой аудитории увеличился почти на 10%. Рост показали и мясные деликатесы: спрос на сырокопченые колбасы вырос почти на 10%, на копчености – более чем на 6%, а на сыровяленые колбасы – почти на 80% год к году.

Аудитория от 50 лет активно покупает шоколад и конфеты (19%), копчености и деликатесы (17%), мороженое (14%) и пирожные с тортами (13%). Интерес к сладкому в этой возрастной группе подтверждается и аналитикой Самоката: так, продажи конфет увеличились на 16% год к году, а тортов и пирожных – почти на 7%.

Главной причиной покупки «запретных» продуктов во взрослом возрасте респонденты называют желание порадовать себя: так ответили 38% опрошенных россиян 18–35 лет, 49% – в возрасте 35–49 лет и 52% – среди старшего поколения. На втором месте – привычка, ее отметили от 28% до 32% респондентов разных возрастов.

При этом покупка «запретной» еды редко связана с плохим настроением или тяжелым днем. О том, что такие продукты появляются в продуктовой корзине, когда грустно, сообщили лишь 3–6% опрошенных, а вариант «после тяжелого дня» выбрали не более 13% респондентов во всех возрастных группах.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 22 января 2026 года, в нем приняли участие 2 526 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет по всей России. Данные Самоката предоставлены за период: 01.01.2025-31.12.2025, по сравнению с 01.01.2024-31.12.2024.