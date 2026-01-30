В Петербурге началось прощание с народным артистом СССР Владиславом Чернушенко

В Санкт-Петербурге началось прощание с народным артистом СССР Владиславом Чернушенко, художественным руководителем и главным дирижером Академической капеллы, а также почетным гражданином города. Траурная церемония открылась исполнением Хором капеллы кантаты Сергея Танеева «Иоанн Дамаскин».

© Вечерняя Москва

Губернатор Александр Беглов заявил, что Чернушенко всю жизнь посвятил музыке и городу, отметив его вклад в возрождение русской духовной музыки.

— Мы прощаемся с великим человеком. Владислав Александрович был настоящим ленинградцем. Он возродил исполнение русской духовной музыки. И фактически, возрождая капеллу, он открыл эту музыку для всего мира. Его принимали в разных странах, и он показывал, настолько тонкая русская душа, насколько тонкая русская музыка, — сказал Беглов.

На церемонии присутствовали родные и близкие музыканта, коллеги, ученики, а также представители музыкального и театрального сообществ Петербурга. Среди венков, установленных на сцене, были траурные композиции от Министерства культуры РФ, правительства города, Заксобрания, председателя Следственного комитета, консерватории имени Римского-Корсакова и театра-фестиваля «Балтийский дом», передает ТАСС.

27 января в Санкт-Петербурге на 91-м году жизни скончался известный дирижер и музыкальный педагог Владислав Чернушенко.