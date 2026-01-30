Скандал в детсаду Челябинска: уволенных воспитательниц доставили в СК

Двух уволенных воспитательниц детсада №257 в Ленинском районе Челябинска доставили в Следственный комитет: им вменяют систематические побои и моральные издевательства над детьми. СУ СК по области опубликовало видео следственных действий. Уголовное дело по статье об истязании (пп. «а», «г», «е» ч.2 ст.117 УК РФ) было возбуждено незамедлительно.

Скандал произошел после того, как одна из мам спрятала диктофон в плюшевой игрушке и записала работу воспитателей. До этого женщина заметила, что сын стал часто плакать, бояться и плохо спать, и передала запись журналистам. На аудиофайле слышно, как педагоги попеременно ругают и наказывают детей — в том числе за то, что не сходили в туалет или просто были беспокойны.

Сейчас прокуратура проводит проверку учреждения, следователи опрашивают свидетелей и собирают доказательства.

Напомним, ранее в екатеринбургском детском саду №8 воспитатель помыла рот мальчику с мылом — в наказание за нецензурное выражение. Департамент образования начал служебное расследование.