Скандал в детсаду Челябинска: уволенных воспитательниц доставили в СК

Свободная пресса

Двух уволенных воспитательниц детсада №257 в Ленинском районе Челябинска доставили в Следственный комитет: им вменяют систематические побои и моральные издевательства над детьми. СУ СК по области опубликовало видео следственных действий. Уголовное дело по статье об истязании (пп. «а», «г», «е» ч.2 ст.117 УК РФ) было возбуждено незамедлительно.

© РИА Новости

Скандал произошел после того, как одна из мам спрятала диктофон в плюшевой игрушке и записала работу воспитателей. До этого женщина заметила, что сын стал часто плакать, бояться и плохо спать, и передала запись журналистам. На аудиофайле слышно, как педагоги попеременно ругают и наказывают детей — в том числе за то, что не сходили в туалет или просто были беспокойны.

Сейчас прокуратура проводит проверку учреждения, следователи опрашивают свидетелей и собирают доказательства.

Напомним, ранее в екатеринбургском детском саду №8 воспитатель помыла рот мальчику с мылом — в наказание за нецензурное выражение. Департамент образования начал служебное расследование.