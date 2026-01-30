В России предлагают ввести новую меру поддержки для молодых семей

В России может появиться новая мера поддержки для молодых семей — оплачиваемый отпуск для супругов без детей. С соответствующей инициативой выступил депутат Брянской областной думы и заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов, передает «Абзац».

По его мнению, отпуск за счет работодателя продолжительностью до 14 календарных дней поможет парам в возрасте до 35 лет укрепить отношения и спокойно спланировать рождение первенца. Иванов подчеркнул, что отпуск должен предоставляться одновременно обоим супругам, чтобы они могли сделать паузу от рабочих забот.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» выступили за усиление механизма господдержки семей с детьми при погашении ипотечных жилищных кредитов. В частности, речь идет о переходе к комбинированной модели поддержки.

Также ранее сообщалось, что в 2026 году в России заработают новые меры по поддержке семей с детьми. Среди них — появление семейных налоговых выплат, при которых россиянам будет возвращаться часть уплаченного НДФЛ.