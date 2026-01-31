Время продажи алкоголя в Красноярском крае сократят с 1 марта

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко рассказал РИА Новости, что с 1 марта время продажи алкоголя будет сокращено на четыре часа в магазинах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории. Сейчас розничная продажа алкоголя разрешена во всех магазинах Красноярского края с 08:00 до 23:00 часов. Согласно новому закону, в магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающей территории, и в так называемых "наливайках", будет запрещено продавать алкоголь с 21:00 до 10:00 часов.

"Это логичный и взвешенный шаг в поэтапной работе по регулированию оборота алкоголя в нашем регионе. Их главная цель – защита здоровья и обеспечение безопасности жителей края. Продажа алкоголя не должна создавать неудобств и угроз для граждан, особенно в местах их непосредственного проживания", - пояснил Додатко.

Накануне депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил полностью запретить продажу алкоголя в российских аэропортах. По его словам, этот запрет коснется в том числе ресторанов и магазинов беспошлинной торговли. Причиной тому — нетрезвые путешественники, которые часто, поднявшись на борт, устраивают дебоши, срывают и задерживают рейсы. Это приводит авиакомпании и наземные службы к многомиллионным убыткам.