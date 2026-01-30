Названы регионы РФ, которые могут серьезно пострадать от весеннего паводка

Обильная снежная зима может привести к сильным паводкам весной в ряде российских регионов. Такое мнение высказал эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru.

Главным фактором риска он назвал избыточное количество снега. По его словам, на ситуацию также повлияют скорость таяния снега, температура воздуха, состояние почвы и гидротехнических сооружений.

Эксперт выделил наиболее уязвимые территории: Оренбургская область с рекордным снежным покровом и рисками, связанными с Ириклинским водохранилищем, Челябинская область с высоким снежным покровом и риском ливней, Иркутская область, где запасы снега и толщина льда выше нормы, Тверская область, где снежный покров почти вдвое превышает средний, а также исторически паводкоопасные Курганская, Тюменская области и Алтайский край.

Ранее в Крымском районе Краснодарского края уже был введен режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в реках. Администрацией района были мобилизованы силы гражданской обороны и ЧС.