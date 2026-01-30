Названа причина смерти актера Смородина из «Морских дьяволов»

Внезапная смерть заслуженного артиста Калужской области Валерия Смородина стала глубоким потрясением для всего театрального сообщества и поклонников его таланта. Активную творческую жизнь оборвала остановка сердца в ночь на 29 января, хотя буквально накануне актер, по словам коллег, был бодр, шутил и играл роль князя Шуйского в спектакле «Борис Годунов». Его последний выход на сцену ничем не предвещал скорой трагедии, пишет aif.ru.

© Московский Комсомолец

Коллеги по Калужскому драматическому театру тепло отзываются о Смородине, запомнившемся не только своим мастерством, но и душевными качествами. Внешне брутальный, он был, по словам актрисы Ирины Желтиковой, человеком ранимым и нежным, всей душой переживавшим за общее дело. Валерий объединял коллектив, часто приглашал коллег в гости и был известен в Калуге как активный защитник животных, помогая приютам.

Его сценический диапазон был невероятно широк: от комедийных образов в «Хануме» до глубоких драматичных ролей в «Гамлете» и «Шинели». В кино он начал сниматься с 2013 года, оставив после себя работы в таких проектах, как «Морские дьяволы» и «Истребители. Битва за Крым».

Для всех, кто его знал, Валерий Смородин навсегда останется человеком огромной души, отдававшим всего себя искусству и людям.