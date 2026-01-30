Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах и изменениях, вступающих в силу в феврале.

Он отметил, что более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6 процента, в том числе материнский капитал: 728,9 тысяч рублей на первого ребенка, 234,3 тысяч рублей на второго, а при отсутствии сертификата на первого при рождении второго семья получит 963,2 тысяч рублей.

Володин добавил, что повысятся пособия при рождении и усыновлении детей, выплаты по уходу за ними до 1,5 лет для неработающих родителей, доплаты к пенсии, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, а также пособие по безработице. Средства на это предусмотрены в бюджете на 2026-2028 годы.

Он сообщил, что дополнительно защищены права потребителей при возврате технически сложных товаров — теперь можно требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного товара на момент спора. Также вступят в силу законы о статусе Российского Красного Креста, изменениях в электроэнергетике и порядке аккредитации зарубежных дипломатов.

Кроме того, с 6 февраля кредитные кооперативы смогут размещать средства компенсационного фонда во вклады и на счета системно значимых банков при соблюдении условий диверсификации и ликвидности, передает Telegram-канал Володина.

Ранее Володин сообщил, что депутаты Государственной думы готовят несколько новых проектов законов, направленных на улучшение миграционной политики.