Жители российского города пожаловались на обилие бездомных свиней

Жители города Ревда Свердловской области пожаловались на обилие бездомных свиней. Россияне отметили, что животные отбирают у них пакеты и пугают детей. Об этом стало известно Ura.ru.

Одна из местных жительниц поделилась, что ее дочь обходит стороной свиней. Другая женщина отметила, что некоторые горожане жалеют поросят, кто-то даже забрал животное к себе домой.

Общественник Сергей Калашников предположил, что администрация Ревды давно могла справиться с проблемой. Однако, как утверждает он, по какой-то причине власти не хотят этого делать.

Как выяснило Ura.ru, на самом деле у животных есть хозяин — им является фермер Анатолий Лутков по прозвищу Ташкент. Он живет в полуразвалившемся доме, где нет забора. В связи с этим свиньи выбираются в город. Всего в Ревде насчитали около 40 питомцев Ташкента.

