Стало известно, какие слова в переводах приводят к блокировке карты

Эксперт рассказал о том, какие слова в сообщениях при переводах средств могут стать причиной для блокировки карты. Об этом сообщает News.ru.

Как рассказала директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева, сегодня сообщения получателю при банковских переводах стали зоной повышенного внимания — в 2026 году в России вступили в силу более строгие правила, нацеленные на защиту от мошенников. Теперь банки обязаны следить за переводами и блокировать те из них, которые совершаются при подозрительных обстоятельствах.

Согласно новым правилам, банк может приостановить перевод или даже заблокировать карту, даже если комментарий к нему покажется банку подозрительным. Наиболее подозрительными словами, как рассказала Яковлева, являются слова «оружие», «взятка», «казино», «наркотики», «оплата за крипту», «долг за закладку», «доля в сером бизнесе» и подобные. Писать такое даже в шутку крайне рискованно, потому что алгоритмы банка не обращают внимания на контекст.

«Дальнейшие действия банка зависят от его политики: от приостановки одного перевода до полной блокировки счета», — рассказала Яковлева.

При этом эксперт добавила, что указание в таком тексте конкретной цели тоже является риском. Слова по типу «за товар», «услуги», «ремонт», «консультация» могут стать сигналом о возможном ведении бизнеса без надлежащего оформления.

«Система реагирует на слова-триггеры “услуга”, “товар”, “оплата”, в том числе с конкретизацией, скажем, “за картину”, “за телефон”, “за наушники” или “за аренду квартиры”», — добавила эксперт.

При этом, управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев считает, что блокировка происходит не из-за отдельных слов, а по результатам более сложного анализа всей операций.