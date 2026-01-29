«Роскосмос» показал циклон над столицей с высоты полета спутников

Аппараты «Роскосмоса» зафиксировали прохождение циклона, из-за которого в Москве третий день идёт снегопад, пишет пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.

© Роскосмос

В ведомстве отметили, что именно из-за циклона среднесуточная температура остается на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Съемку ролика с циклоном над столицей произвели спутники «Электро-Л», «Арктика-М», уточнили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба госкорпорации опубликовала кадры циклона, снятые со спутников, 7 января и 26 января.

В материале, опубликованном в начале месяца, специалисты предупредили, что циклон принесет в столичный макрорегион аномальные снегопады.