Бизнесмен Стерлигов раскритиковал женщин с короткими стрижками

Бизнесмен Герман Стерлигов охарактеризовал короткие стрижки у женщин как извращение, а самих женщин с такими прическами назвал «безбожными дурами». Это мнение он высказал в интервью изданию «Абзац».

© Вечерняя Москва

Он объяснил, что в традиционной культуре длинные волосы, убранные под платок, символизировали целомудрие и выделяли замужних женщин. Современная тенденция к коротким стрижкам, по его мнению, является следствием безбожия и плохого воспитания.

— Женская парикмахерская — это извращение. Если женщина стрижет волосы, это такое же извращение <...> Женщины, которые стригут волосы, — безбожные дуры, все без исключения, — приводят его слова в материале.

Стерлигов также отметил, что не собирается ничего запрещать, считая, что такой внешний вид сразу позволяет распознать женщину как «безбожницу».

Еще один скандал с его участие произошел в октябре. Стерлигов в своем Telegram-канале пообещал рассказать, как жениться на 15-летней девочке и избежать проблем с законом. Прикрепленная к публикации ссылка вела на закрытый платный канал бизнесмена. Позже он удалил пост.