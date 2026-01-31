Россиянам назвали опасные для посещения страны из-за вируса Нипах

Вирус Нипах в основном может распространяться в странах с жарким климатом. Доктор медицинских наук врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова перечислила в беседе с ТАСС опасные для посещения государства.

Специалист рассказала, что в числе таких стран — Таиланд, Индия, Бангладеш, Мадагаскар, Непал, Гана. Помимо этого, вирусолог напомнила, что чаще люди болеют там, где они очень активно общаются с больными животными. «При этом иногда вирус может передаваться с пищей, при употреблении мяса больного животного без должной термической обработки», — предупредила Малинникова.

Вирусолог добавила, что чаще всего очаги выявляются в небольших поселениях, где многие занимаются животноводством, поэтому от таких мест туристам следует держаться подальше.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что туристы из России при поездках в Индию должны помнить о возможном риске заражения смертельным вирусом Нипах. Она предупредила россиян, что вероятность такого сценария невысока, однако стоит соблюдать меры предосторожности.