Актер из «Морских дьяволов» умер сразу после спектакля

Внезапно ушел из жизни театральный и киноактер Валерий Смородин. Ему было 65 лет.

Сегодня скоропостижно скончался актер Валерий Смородин. Ему было 65 лет. Примечательно, что артиста не стало ровно через 20 дней после дня рождения.

Смерть Смородина повергла в шок как его поклонников, так и близких людей. Ничто не предвещало беды. Более того, еще вчера Валерий отыграл в спектакле «Борис Годунов» на сцене Калужского драматического театра. А уже в ночь с 28 на 29 января его не стало. Предварительная причина смерти — проблемы с сердцем.

«Он был очень брутальным внешне, а внутри Валера очень ранимый, очень нежный человек. Всегда переживал за театр. Он отдавал всего себя, полностью! Мы только вчера отработали вместе на „Борисе Годунове“. Все было хорошо. А утром стало известно, что Валеры больше нет», — поделилась коллега Валерия Ирина Желтикова в разговоре с «АиФ».

Смородин известен зрителям по некоторым популярным сериалам: «Морские дьяволы», «Живой», «Неличная жизнь», «Некрасивая подружка. Эффект бабочки» и другим.