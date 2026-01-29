Хинштейн рассказал о своем состоянии после ДТП
Спустя неделю после аварии курский губернатор Александр Хинштейн раскрыл полный диагноз, поставленный ему врачами областной клинической больницы.
Ранее глава региона рассказывал только про операцию после перелома бедренной кости. В четверг, 29 января, он сообщил еще о переломе трех ребер и двух поперечных отростках позвонка. Хинштейн считает, что это "не смертельно", а реабилитация "займет определенное время". Он подчеркнул, что выполняет рабочие дела из больничной палаты.
Авария с участием служебной машины губернатора произошла в рабочей поездке 22 января из-за непростых погодных условий. Автомобиль занесло и выбросило в кювет. Водитель Хинштейна не пострадал.