В России стартовал художественный конкурс для детей и взрослых

В России стартовал творческий конкурс «Птицы заповедных территорий», организованный специалистами национального парка «Русская Арктика» и Пинежского заповедника. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Юрий Смитюк/ТАСС

Конкурс поможет участникам изучить биоразнообразие Русского Севера через художественное искусство. Участникам предстоит изобразить северных птиц. Итоги конкурса будут подведены к Международному дню птиц, 1 апреля.

Как сообщили представители «Русской Арктики» и Пинежского заповедника, двух особо охраняемых природных территорий, тематика работ разделена в соответствии с фауной заповедников. Участникам предлагается изобразить арктические виды (белая чайка, гага, кайра, казарка) или лесных птиц Пинежья (глухарь, сова, рябчик). Участвовать могут как дети (от 3 до 17 лет), так и взрослые в отдельной возрастной категории.

Организаторы подчеркивают, что проект не ограничивается только художественной задачей. По словам специалиста по экологическому просвещению Пинежского заповедника Марии Буториной, процесс рисования стимулирует участников к изучению образа жизни и среды обитания пернатых.

«Когда мы рисуем птицу, мы не просто копируем ее образ. Мы изучаем ее повадки, читаем об образе жизни, вглядываемся в детали оперения, представляем ее среду обитания. Этот процесс активизирует наше воображение, развивает наблюдательность и, что особенно важно, пробуждает глубокие эмоции. Наш конкурс это не только демонстрация своего художественного мастерства, но возможность через эмоции научится ценить и беречь уникальную природу Русского Севера и Русской Арктики», - подчеркнула Буторина.

Конкурсные работы принимаются исключительно почтовым отправлением на адрес отдела экологического просвещения Пинежского заповедника (164610 Архангельская область, п. Пинега ул. Первомайская, 123 А).