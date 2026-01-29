Валя Исаева выгнала из дома дочь, которую родила в 11 лет

О Вале Исаевой заговорила вся страна после того, как 11-летняя девочка пришла на шоу Андрея Малахова и рассказала, что забеременела от 18-летнего квартиранта бабушки. Ей удалось родить здорового ребенка и выйти замуж.

Сейчас старшей дочери Вали Амине 21 год. Также Исаева воспитывает четверых сыновей, троих из них она родила от того самого 18-летнего квартиранта. Но жизнь с уроженцем Таджикистана Хабибом Патахоновым у Исаевой не задалась. Мужчина жестоко избивал жену на глазах дочери.

"Я писала на него заявление пять раз. Обращалась в полицию, обращалась в Совет Федерации, ездила в Госдуму. Приходил участковый, который говорил: „Когда убьет, тогда и обращайся“. Я вызывала полицию, чтобы ее сотрудники задержали Хабиба и дали мне погулять с детьми. В Госдуме я просила, чтобы Хабиба экстрадировали домой, в Таджикистан", — призналась Валя в интервью Наталье Меркуловой.

Когда Амина подросла, она попыталась помочь маме. Девочка связалась с родственниками из Таджикистана. "Моя дочь жаловалась родному дяде: „Папа издевается над мамой, а вы молчите! Вы же его брат?! И не можете нас защитить?!“" — рассказала Исаева.

Любовь к Хабибу у Вали прошла быстро. Но она терпела. Теперь Исаева уверена, что из-за издевательств мужа потеряла уважение и поддержку дочери.

"Когда Хабиб уехал на СВО, Амина стала развязно себя вести, перестала мне помогать. Наверное, из-за того, что я была несчастлива в браке. Она все видела. И просто устала", — рассуждает звезда шоу Малахова.

В какой-то момент отношения матери и дочери испортились настолько, что Валя выгнала Амину из дома. По словам Исаевой, дочь ее опозорила.

"Она выставляла в соцсеть фото в непристойном виде. Для меня и Хабиба это очень сильный удар. Если бы кто-то это увидел, было бы страшно. У меня и так репутация не очень…" — поделилась Валя.

Исаева полностью отказалась от дочери, даже в блоге она написала, что является мамой четверых сыновей. Валя убеждена, что только отец мог сдерживать распутства Амины. Мол, после развода она позволила дочери слишком много вольностей, за что и поплатилась.