Сбер назвал лауреатов ежегодной премии в области исследований и разработок

Сбер назвал лауреатов ежегодной R&D-премии, которая вручается с 2023 года для поощрения сотрудников, внесших вклад в развитие науки и технологий. Общее количество заявок в этом году увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Награды по итогам 2025 года вручались в четырех номинациях.

Так, в командной номинации «R&D-прорыв года» премию вручили за лучший реализованный исследовательский проект. Победителем стал проект команды блока «Риски» за разработку технологии обучения крупных моделей на транзакционных данных. Второе место получила совместная команда блоков «Технологии» и «Сервисы» за создание платформы для повышения уровня защищенности. Третье место досталось блоку «Технологическое развитие» за единую AI-модель для анализа клиентов. Лучшая команда получила три миллиона рублей, команды, занявшие второе и третье места, — два миллиона и один миллион рублей соответственно.

В номинации «R&D-прорыв года. Партнеры» премии вручили за лучший реализованный исследовательский проект командами-партнерами Сбера. Победителем стала команда разработчиков проекта NavioSim, которая получила три миллиона рублей. Второе место присуждено команде SberDevices за алгоритмы умного кольца Sber, третье место — команде СберТеха за исследование технологии Cloud Development Environment и продукта GigaIDE Cloud.

В номинации «Лучший исследователь года» премию получили исследователи Алена Финогенова, Александр Капитонов и Игорь Федоров. Каждый из лауреатов получил по одному миллиону рублей.

В номинации «Научная статья года» награды присуждались коллективам авторов, чьи публикации получили признание научного сообщества. В частности, в подноминации «Конференции» победителем стала статья «Kandinsky 3: Text-to-Image Synthesis for Multifunctional Generative Framework». Второе место у статьи о безопасности систем искусственного интеллекта, работающих с представлениями молекул. Третье место — статья о мультимодальном медицинском ассистенте GigaDoc. В подноминации «Журналы» победителем стала статья «ImproveYourVideos: Architectural Improvements for Text-to-Video Generation Pipeline». Второе место заняла статья об управлении движением роботов среди людей, а на третьем месте статья о генерации текста из таблиц. Победители в этой номинации получили по 250 тысяч рублей, занявшие второе место — 200 тысяч, третье — 100 тысяч рублей.

Все победители и призеры получили грамоты от президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и путевки на курорты «Манжерок» и «Мрия».