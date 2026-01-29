Патриарх Кирилл призвал законом защитить русский язык от мата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая сегодня на традиционных Парламентских встречах в Совете федерации, призвал сенаторов защитить русский язык от сквернословия на законодательном уровне.

При защите русского языка и борьбе "с почти что национальным пороком сквернословия" принятие такого закона было бы важным шагом, считает патриарх.

По его мнению, задача избавления общественного пространства от сквернословия сегодня стоит достаточно остро.

"От избытка чувств говорят уста", напомнил священнослужитель евангельское изречение и подчеркнул, что "гнилы слова" в таком случае есть знак духовного нездоровья человека. И такому нужно "либо к батюшке, либо к психиатру".

Законная же защита чистоты русской речи - это, по мнению патриарха Кирилла, забота о будущем страны.