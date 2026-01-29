Статус военных священников предложили уточнить

С начала СВО более 2 000 батюшек совершили 5000 командировок, во время которых крестили 52 тысячи бойцов. Такие данные привел председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Сенатор Дарья Лантратова на круглом столе «Церковь, власть и общество: поддержка участников специальной военной операции и их семей», который прошел 29 января в Совете Федерации, отметила, что сейчас идет работа над закреплением правового статуса военных священнослужителей. «Парламентская газета» — с подробностями.

Блиндажные храмы и стяг со Спасом

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отметил, что главная помощь, которую могут оказать сегодня священники бойцам на фронте — это духовная поддержка. Со второй половины 2022 года в зону специальной военной операции начали командировать священников. На сегодняшний день более 2 000 батюшек совершили 5000 командировок. Они окормляют бойцов не только на передовой, но в эвакуационных госпиталях, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения.

«Мы стараемся помогать таким священникам. У нас есть центры, которые устроены в новых регионах и, конечно, приграничных Белгороде, Курске, Брянске, порой даже не по одному. Мы стараемся командировочные выплачивать таким священникам, работая с несколькими фондами, один из них — фонд «Христианское милосердие», который возглавляет Сергей Владимирович Степашин», — рассказал митрополит Кирилл.

В таких центрах находятся бронежилеты, каски, крестики, иконки, которые священники берут с собой для раздачи бойцам. Митрополит отметил, что такие центры было бы хорошо профинансировать, поскольку деньги нужны не только на командировочные батюшкам, но и на дорогу, закупку вещей для военных.

Митрополит Кирилл рассказал, что в зоне спецоперации построены сотни блиндажных храмов. В каждом блиндаже находится стяг с Нерукотворным Спасом, крещение приняли 52 тысячи бойцов. «Нам очень нужны идеологемы, это очень важно. И война их вырабатывает. Так вот, одна из идеологем: бойцы, находясь в аду, там нашли и увидели Бога», — отметил митрополит.

Он выступил с предложением сделать стяг с Нерукотворным Спасом государственным символом вроде флага Победы, который был воздвигнут над рейхстагом. «Чтобы можно было как в неофициальной обстановке, так и на официальных мероприятиях воинских частей выносить этот стяг. Это древний, уже проверенный столетиями, если не тысячелетиями стяг и знамя наших воинов с самых древних времен», — отметил спикер.

Священник должен знать о ПТСР

Еще одно важное направление работы церкви — духовная и психологическая реабилитация бойцов и членов их семей. Митрополит Кирилл рассказал, что РПЦ разрабатывает пособия о том, как работать с этой сложной категорией паствы. На территории Псковско-Печерской лавры открыт первый в стране паломнический центр для ветеранов СВО и членов их семей. Такие же центры планируется создать в Самарской области и Херсоне.

«Церковь и сегодня, как и всегда в тяжелейшие времена, со своим народом. Армия — часть народа, поэтому она со своей армией, с бойцами в самых тяжелейших местах», — заключил спикер.

Председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Токин рассказал, что церковь старается оказывать и материальную поддержку бойцам. Например, в больнице Святителя Алексея за счет церковных и спонсорских средств проводят бесплатное протезирование участникам СВО.

Очень важная миссия, по его словам — это работа в госпиталях. «Наши священнослужители окормляют 45 госпиталей на новых территориях, находящиеся поблизости от линии соприкосновения, и ежедневно там находятся от 12 до 16 священнослужителей в командировке. А всего там побывало около 300 священнослужителей, некоторые по многу раз ездят в командировку. В Москве в госпитали ходят порядка 150 священнослужителей», — привел цифры протоиерей Михаил.

Такую работу трудно вести без соответствующей подготовки, священники должны иметь представление, что такое посттравматический синдром (ПТСР), какие психологические травмы могут быть у человека, участвовавшего в боевых действиях. Поэтому, по словам протоиерея Михаила, разработан обучающий онлайн-курс, который прошли 8 тысяч батюшек со всей России. В феврале выйдет пособие, как вести беседы с вернувшимися из зоны СВО. Оно будет разослано во все епархии.

Кроме того, подготовлено 1,5 тысячи православных психологов, которые находятся в контакте со служителями церкви. Если в храм обратится боец, которому нужна психологическая помощь, священник может к направить его к специалисту.

Протоиерей Михаил рассказал еще об одном полезном опыте. В конце прошлого года в 16 регионах Центрального Федерального округа прошли собрания представителей всех ведомств и служб, ответственных за работу с вернувшимися военными их семьями.

«Эти совещания показали, что, к сожалению, в большинстве случаев многие участники не знают о том, какую помощь оказывает церковь и как нам выстроить взаимодействие. Поэтому, когда проходят такие совещания, мы лично знакомимся со всеми ответственными за помощь воинам и их семьям. Конечно, в этом большая польза для дела. Тогда все знают, к кому и как обратиться, в каком случае, какому священнослужителю можно позвонить, если есть нужда, направить его в семью воина и так далее», — отметил представитель РПЦ.

Он предложил распространить такую практику на все регионы России.

Большая духовная миссия

В самые трудные времена спасением для людей было обращение к Богу, подчеркнула зампредседателя Комитета Совфеда по социальной политике Дарья Лантратова. Она отметила, что в поддержку ветеранов СВО и их семей активно включились представители не только православия, но и других религий. По ее словам, порой только священнослужители могут ответить на такие сложные вопросы, как пережить утрату, как принять полученные тяжелые ранения, где найти силы ждать своих близких. Особая категория — это семьи погибших и пропавших без вести людей.

«Они живут в ситуации неопределенности, и это зачастую является самым тяжелым испытанием. Наши девушки делятся, что именно в храме они чувствуют особую связь со своими близкими и могут говорить с ними. Поэтому очень важны не только разговоры, лекции, в том числе в формате ВКС, но и очные встречи в храмах, паломнические поездки, потому что это, действительно, такие настоящие места силы в наших регионах», — сказала Лантратова.

Она отметила, что, учитывая большой вклад священнослужителей, в Совете Федерации планируют закрепить правовой статус военных священников.

«На это есть большой запрос, и это будет справедливым решением, потому что сегодня, как и 80 лет назад, во время Великой Отечественной войны, именно священнослужители стоят плечом к плечу с нашими ребятами, выполняют большую духовную миссию, поддерживают наших героев, вселяют веру, помогают раненым и, к сожалению, зачастую провожают в последний путь наших погибших ребят и в том числе на передовой, рискуют своими жизнями, своим здоровьем. Конечно, мы будем активно работать над этими справедливыми решениями», — заключила сенатор.