Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл выступил за обязательное согласие отца при производстве аборта. Выступление предстоятеля на пленарном заседании Совфеда опубликовала пресс-служба верхней палаты во «ВКонтакте».

Кирилл заявил, что решение о будущем детей не должно приниматься одним из родителей. Он указал, что аналогичного мнения придерживается и президент России Владимир Путин.

«Считаю, что правильно было бы, чтобы осуществление ребенка стало бы невозможным (...) без согласия отца ребенка. В случае, конечно, зарегистрированного брака», — сказал глава Русской православной церкви.

Ранее представитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов призвал принять федеральный закон о запрете склонения к абортам. Эту точку зрения разделил и глава РПЦ во время выступления в Совфеде.